Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
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Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке
Массовое ДТП произошло сегодня на объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке из-за густого тумана, окутавшего город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики.
Обновлено в 22:02
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Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
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Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
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Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
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Армия и оружие
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