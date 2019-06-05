Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
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с чего всё началось

Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

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К концу года взлетят цены на мобильную связь

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Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Газета.Ru05:56
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
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Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Общество

Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Общество

YouTube запретил шовинистические видео

Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

Обновлено в 13:45
Происшествия

Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне

Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
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Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

Обновлено в 13:37
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Общество

Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено в 01:59
Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Обновлено в 01:51
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Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип

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Общество

Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
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Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения

По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
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Дриусси рассказал, что Ригони спрашивал его о «Ривер Плейт»

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что его соотечественник Эмилиано Ригони спрашива его о "Ривер Плейт".
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Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
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