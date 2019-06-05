Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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Сегодня в НМИЦ имени Алмазова министр здравоохранения Вероника Скворцова проведет рабочее совещание с руководителями региональных министерств Северо-Западного федерального округа.
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Общество
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Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика
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Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Политика
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Обновлено в 11:44
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
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Обновлено в 10:52
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
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Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
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Авто
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Спасатели раскрутили старушку: не самая удачная эвакуация
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