Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьКоммерсантъ 08:44

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
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с чего всё началось

Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

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