Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связьИнтерфакс 09:29
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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