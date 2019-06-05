Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роумингаГазета.Ru 05:56

Например, в столице цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль. Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Коммерсантъ08:44

К концу года взлетят цены на мобильную связь

URA.Ru08:44

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

РБК05:06

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Газета.Ru05:56

В России впервые за два года выросли цены на мобильную связь

Эхо Москвы03:30

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Lenta.ru02:40

Стоимость мобильной связи в России снова растёт

News.ruвчера в 23:39
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Происшествия

В Москве подросток утонул в реке

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в Москве, который утонул во время купания с друзьями после игры в футбол, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:43
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Происшествия

Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину

Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.
Обновлено в 10:28
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Политика

СК заочно арестовал напавшую на посольство России украинку

Следственный комитет России заочно арестовал гражданку Украины Ирму Крат, обвиняемую в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
Обновлено в 09:29
Авто

В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval

В Тульской области сегодня, 5 июня, состоялась торжественная церемония открытия автомобильного завода Haval motor, который входит в китайский концерн Great Wall, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Происшествия

МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Обновлено в 08:53
Транспорт

ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

Движение на западе Москвы с 8 по 10 июня будет ограничено в связи с реконструкцией Филевской линии метро.
Обновлено в 10:06
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене

Лефортовский суд Москвы в среду арестовал ученого Романа Ковалева по делу Виктора Кудрявцева, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 10:47
Политика

Источник рассказал о причинах отставки главы Астраханской области

Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с семейными обстоятельствами.
Обновлено в 07:33
Политика

Песков: Кремль был бы рад видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT заявил, что дело Калви никак не отразится на проведении важного экономического события для всего мира.
Обновлено 03 июня в 05:16
Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Космос

Презентация книги космонавта Сергея Рязанского состоится в Петербурге

Презентация книги космонавта Сергея Рязанского «Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике» пройдет 13 июня, в 11.00, в инновационном агентстве ТАСС, сообщает пресс-служба издательства «БОМБОРА».
Обновлено в 08:04
Общество

Власти Пермского края отменили закупку зонтов по шесть тысяч рублей

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил отменить закупку 14 зонтов-тростей за 89 тысяч рублей, которые планировалось купить для сопровождения делегаций, сообщили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

В квартире вице-мэра российского города нашли бордель

Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе

Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52
Экономика

Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин не исключил увеличения номинальной стоимости акций банка.
Обновлено в 09:40
Здоровье

В Удмуртии предложили расширить действие программы «Земский доктор»

В Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек.
Обновлено в 10:10
Авто

Geely увеличивает гарантию на автомобили в России

Китайская компания Geely намерена с 1 июля повысить срок гарантийного обслуживания на новые автомобили до 5 лет.
Обновлено в 11:04
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
Футбол

«Рубин» подтвердил отставку Бердыева

Сайт казанского футбольного клуба "Рубин" подтвердил отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:15
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на следующей встрече 19 июня.
Обновлено в 10:46
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