Экономика

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связьИнтерфакс 09:29

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Читать в источнике
с чего всё началось

Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъвчера в 17:58

Подробнее о событии

В России впервые за два года выросли цены на мобильную связь

Эхо Москвы03:30

К концу года взлетят цены на мобильную связь

URA.Ru08:44

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Газета.Ru05:56

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

РБК05:06

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Коммерсантъ08:44

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Lenta.ru02:40

Стоимость мобильной связи в России снова растёт

News.ruвчера в 23:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип

Обновлено в 02:37
Происшествия

Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США

Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Транспорт

В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Политика

Лавров объяснил, как санкции США вредят американской экономике

Москва продолжит отвечать на санкции США и ряда стран Запада, но так, чтобы «не навредить себе», заявил Лавров.
Обновлено в 18:13
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Путешествия

Роскачество рассказало, как выбрать туристическое агентство

"Агентству, которое открылось в разгар сезона, доверять не стоит: новые организации должны начинать работу где-то с зимы, чтобы успеть провести маркетинговую кампанию и найти клиентов к летнему сезону отпусков", — считают в Роскачестве.
Обновлено в 17:15
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Политика

Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Политика

СМИ: премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах, прошедших в королевстве в среду.
Обновлено в 17:48
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Космос

Apple опубликовала тизер сериала «Ради всего человечества»

Сериал «Ради всего человечества», тизер которого опубликован Apple, выйдет в новом онлайн-кинотеатре Apple TV+.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Культура

Мединский открыл памятник Пушкину в Шереметьево

Министр культуры России Владимир Мединский в среду, 5 июня, открыл памятник Александру Пушкину в аэропорту Шереметьево в честь присвоения воздушной гавани имени поэта.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом

Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Политика

Путин встретил Си Цзиньпина в Кремле

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, 5 июня, прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале которого его встретил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:00
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Авто

На Drift Expo Track Mode Toyota привезла два дрифтовых спорткара

На мероприятии под названием Drift Expo Track Mode 2019, которое состоялось 1 июня в Москве, японская компания Toyota представила два дрифтовых спорткара.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Кино

Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг

Пока весь мир обсуждает сериал, который обошел по рейтингам даже «Игру Престолов», свое мнение о нем высказали ликвидаторы катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений

Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Происшествия

В центре Москвы человек погиб под колесами поезда

Обновлено в 18:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное