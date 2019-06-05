После отмены роуминга в России подорожала мобильная связьИнтерфакс 09:29

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.

После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь

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