Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связьИнтерфакс 09:29
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъвчера в 17:58
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В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
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Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
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Отмечается, что в прошедшем 2018 году показатель роста экономики России достиг своего шестилетнего максимума, составив 2,3%. Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что России удалось показать данные показатели, невзирая на ужесточение санкций со стороны Запада.
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Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
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