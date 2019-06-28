К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.

с чего всё началось

Основатель компании, которого подозревают в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей, находится за границей и не собирается возвращаться в РФ. Сотрудники правоохранительных органов задержали на 48 часов члена совета директоров группы "Рольф" Анатолия Кайро.

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