Политика
Разрыв между Тимошенко и Порошенко на выборах главы Украины сократилсяREGNUM 13:25
По итогам обработки 90,11% протоколов на выборах президента Украины кандидат на пост главы государства от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сократила свой разрыв с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины.
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Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Хоккей
«Спартак» ответил Панарину на шутку о возможном переходе
Московский «Спартак» ответил российскому форварду «Коламбус Блю Джэкетс» Артемию Панарину, который пошутил про возможность перехода в стан красно-белых, если клуб возглавит бывший главный тренер сборной России Олег Знарок.
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Футбол
Пикфорд стал участником драки около бара
В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Из дома Алены Водонаевой пропали два кольца с бриллиантами
Телеведущая поделилась со своими подписчиками печальной новостью - у нее пропали два кольца с бриллиантами.
Обновлено в 14:02
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит на сумму до $600 млн.
Обновлено в 15:45
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Политика
Эра правления нового императора Японии получит название Рэйва
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Общество
Минтруд рекомендовал чиновникам дарить подчиненным подарки
Минтруд советует чиновникам больше поощрять своих подчиненных почетными грамотами, нагрудными знаками отличия, ценными подарками и сувенирами, словами «спасибо» и «молодец», составлять график отпусков с учетом пожеланий сотрудников.
Обновлено в 10:55
Интернет
«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа
Администрация "ВКонтакте" удалила из публичного доступа аудиосообщения, которые пользователи загрузили в соцсеть через неофициальные приложения соцсети.
Обновлено в 14:13
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Петербуржцы больше других россиян болеют коклюшем
Роспотребнадзор уверяет, что в 2018 году около 10,4 тысяч россиян переболели коклюшем, из них 1037 человек – это петербуржцы.
Обновлено в 15:45
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16
Политика
Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
Интернет
Facebook объяснит алгоритм подбора сообщений в лентах пользователей
Новая функция появилась в "Фейсбуке" тридцать первого марта, однако пока что она доступна не всем пользователям.
Обновлено в 07:03