Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверкуГазета.Ru 06:40

После публикации нового видео с пытками заключенных в ярославской колонии ИК-1 началась проверка, сообщает РИА "Новости". ФСИН России по Ярославской области назначил служебную проверку видео о применении физической силы и спецсредств к одному из заключенных.
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Появилось новое видео пыток в ярославской колонии: комментарий УФСИН

Новости Ярославля 76.ru07:30

УФСИН начало проверку по новому видео с избиением в ярославской колонии

ТАСС05:53

УФСИН начало проверку из-за нового видео о пытках в ярославской колонии

РИА Новости06:03

Новое видео пыток в ярославской колонии обнародовала Новая газета

Эхо Москвы - Ярославль05:24

ФСИН назначила служебную проверку после публикации «Новой газетой» нового видео пыток в ИК-1

Новая газета06:06

«Новая газета» опубликовала новое видео с пытками в ярославской колонии

Интерфакс06:15

В УФСИН прокомментировали новое видео с избиением заключенных в ярославской ИК-1

Яркуб05:27
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
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Происшествия

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Происшествия

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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

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Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

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Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Digitimes: у будущих iPhone будет тыльная камера с датчиком ToF

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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Происшествия

«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

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В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
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Список заболеваний, которые переносят клещи, пополнился еще одним, предупреждают шведские врачи.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
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В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

По мнению Чернышова, «шкулфон» сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах.
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Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

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Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
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Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.
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Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
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