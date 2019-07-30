Происшествия
После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядкахГазета.Ru 09:41
После несанкционированной властями акции 27 июля в Москве заведено уголовное дело о массовых беспорядках, передает РИА "Новости" Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по трем частям статьи: об организации беспорядков, участии в них и призывах.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте управления СК по Москве.Медиазона09:25
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