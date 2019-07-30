с чего всё началось

После несанкционированной властями акции 27 июля в Москве заведено уголовное дело о массовых беспорядках, передает РИА "Новости" Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по трем частям статьи: об организации беспорядков, участии в них и призывах.

После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках

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