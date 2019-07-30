Происшествия

После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядкахГазета.Ru 09:41

После несанкционированной властями акции 27 июля в Москве заведено уголовное дело о массовых беспорядках, передает РИА "Новости" Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по трем частям статьи: об организации беспорядков, участии в них и призывах.
Читать в источнике
Комментировать347
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается
 на сайте управления СК по Москве.
Медиазона09:25

Подробнее о событии

Мэрия и полиция подготовила месть москвичам: как будут наказывать задержанных на митинге и чем закончится новое Болотное дело

Дождь15:14

СК возбудил дело о массовых беспорядках по факту несогласованной акции в Москве

ТАСС10:11

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

ТВ Центр11:07

Митинг обернулся беспорядком

РБК15:18

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

РИА Новости10:05

СК возбудил три дела о нападениях на полицию 27 июля в Москве

Интерфакс09:32

СК возбудил дело о массовых беспорядках из-за акции 27 июля

Медиазона09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие

В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве

Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Кино

«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney

Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»

Обновлено в 17:33
Политика

В США начались вторые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

Первый раунд вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года начался во вторник в Детройте (штат Мичиган).
Обновлено в 20:21
Футбол

Экс-тренер «Реала»: «Бэйл за шесть лет в Мадриде не выучил испанский язык. Это оскорбление»

Ты в Испании уже шесть или семь лет, но до сих пор не выучил язык. Это оскорбление людей, с которыми работаешь.
Обновлено в 22:21
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Общество

В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия

Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Экономика

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.
Обновлено в 19:39
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Единоборства

Назван следующий соперник Минакова в Bellator

Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.
Обновлено в 20:09
Общество

В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30

По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.
Обновлено в 22:03
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Обновлено в 21:47
Авто

В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107

Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика

Суд закрыл дело Демпартии США против России

Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Экономика

К законопроекту о переводных аккредитивах согласованы новые поправки

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала проект поправок к законопроекту о переводных аккредитивах, который подготовило Министерство финансов Российской Федерации.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим продемонстрировала помолвочное кольцо

О личной жизни певица предпочла не говорить, однако внимательные поклонники заметили на ее безымянном пальце помолвочное кольцо.
Обновлено в 08:03
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Кино

Режиссер «Маски» рассказал, кто соперничал с Камерон Диаз за роль Тины

Обновлено в 10:57
Авто

Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera

Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири

В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Кино

В сети появился дебютный трейлер фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном

В апреле создатели черно-белого хоррора «Маяк» порадовали поклонников Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо первыми кадрами.
Обновлено в 09:48
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное