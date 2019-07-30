Происшествия

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядкахРИА Новости 10:05

После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова. Расследование будет проходить по трем частям этой статьи – об организации беспорядков, участии в них и призывах.
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Сергей Собянин
Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАргументы и Факты 11:29

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