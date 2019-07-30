Происшествия
После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядкахРИА Новости 10:05
После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова. Расследование будет проходить по трем частям этой статьи – об организации беспорядков, участии в них и призывах.
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Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАргументы и Факты 11:29
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Происшествия
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
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Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
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Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
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Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Общество
Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей или 1,3% от общего количества.
Обновлено в 11:38
Футбол
«Реал» Мадрид — «Тоттенхэм»: старт Audi Cup
В Мюнхене стартует флэш-турнир под названием Audi Cup, а наши эксперты подготовили прогноз на первый матч, в котором 30 июля «Реал» сыграет против «Тоттенхэма».
Обновлено вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Футбол
Моуринью может возглавить «Валенсию»
Новым главным тренером «Валенсии» может стать Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.
Обновлено в 11:24
Авто
В продаже появился роскошный аналог Jeep Wrangler
Компания BAIC объявила старт продаж ограниченной спецверсии внедорожника Beijing BJ40.
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Игрок «Спартака» Фернандо перешел в «Бэйцзин Гоань»
В "Спартак" Фернандо перешел в 2016 году из итальянской "Сампдории".
Обновлено в 07:51
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 09:57
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Спорт
Участница Олимпиады в Сочи скончалась в возрасте 36 лет
Финская лыжница Моона-Лийса Ноусиайнен скончалась в возрасте 36-ти лет.
Обновлено в 10:48
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органов
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Обновлено в 09:29
Финансы
Рубль начал снижаться к доллару и евро
Рубль теряет позиции по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Певицу Леди Гагу сфотографировали на свидании со звукорежиссером Дэном Хортоном, сообщил журнал People.
Обновлено в 11:29