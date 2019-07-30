Происшествия
После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядкахРИА Новости 10:05
После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова. Расследование будет проходить по трем частям этой статьи – об организации беспорядков, участии в них и призывах.
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Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАргументы и Факты 11:29
с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте управления СК по Москве.Медиазона09:25
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С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
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Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Откровенная переписка Глюкозы с мужчиной появилась в Сети
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В Самаре горят частные дома на площади 1,8 тыс. кв. м
"Горят уже три дома на общей площади 1,8 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия
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Volkswagen Polo стал лидером продаж Москвы и Санкт-Петербурга в июне
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей в июне 2019 года, результат которого показал, что самой популярной моделью в двух крупнейших городах нашей страны стал седан Volkswagen Polo.
Обновлено в 08:40
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Коломенского активиста, обвиняемого в неоднократных нарушениях на митингах, отпустили из-под домашнего ареста
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Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
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Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.
Обновлено в 09:10
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Экономика
Сбербанк спрогнозировал падение курса доллара после решения ФРС
В Сбербанке считают, что так и будет.
Обновлено в 07:09
Политика
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия
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Обновлено в 11:16
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
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Обновлено в 07:40
Армия и оружие
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Обновлено в 11:47
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
Суд на Украине арестовал российский танкер
Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.
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«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:07
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
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Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Земфира рассказала о преследовании агрессивного фаната
Фанат российской рок-певицы Земфиры Рамазановой разгромил ее машину, которая была припаркована возле дома исполнительницы на Фрунзенской набережной, сообщает МК.RU.
Обновлено в 13:15
Общество
Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от общего количества.
Обновлено в 11:38
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03