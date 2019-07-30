с чего всё началось

Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно.

После несанкционированной акции 27 июля в Москве возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, сообщила старший помощник руководителя столичного СК Юлия Иванова. Расследование будет проходить по трем частям этой статьи – об организации беспорядков, участии в них и призывах.

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Общество В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».

Общество Московская полиция призвала воздержаться от участия в митинге 3 августа Московская полиция призывает воздержаться москвичей и гостей столицы от участия в несогласованном митинге 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Финансы Средняя ставка по ипотеке снизилась до 10,28% годовых Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля этого года снизилась на 0,25% и составила 10,28% годовых, говорится в отчете Банка России.

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.

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Происшествия Коломенского активиста, обвиняемого в неоднократных нарушениях на митингах, отпустили из-под домашнего ареста Коломенский районный суд отпустил из-под домашнего ареста активиста Вячеслава Егорова, обвиняемого в неоднократном нарушении закона о митингах (ст. 212.1 УК).

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Происшествия Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля Мэр Москвы Сергей Собянин считает оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам несанкционированной акции в столице 27 июля.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сообщает РИА "Новости" Документ закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории а также, механизмы установления границ территориальных вод.

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