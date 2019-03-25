Финансы

После негативного старта индекс Мосбиржи может продолжить снижение к отметке 2470 пПРАЙМ 02:09

После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить снижение к отметке 2470 п. Этому способствует явно ухудшившееся состояние внешнего фона. Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не запланировано.
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После негативного старта индекс Мосбиржи может продолжить снижение к отметке 2470 п

ПРАЙМ02:09

ИНДЕКС МОСБИРЖИ ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ПОНИЗИЛСЯ НА 0,49% ДО 2 480,56

Financial One03:04
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Наука

Бактерии могут преодолевать тысячи километров по воздуху

Учёные из Университета Рутгерса в США установили, что некоторые бактерии способны по воздуху преодолевать расстояния в тысячи километров, передвигаясь между континентами, не привязывая себя при этом к людям или животным.
Обновлено в 10:01
Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.
Обновлено в 14:55
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Политика

Спецпрокурор Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с РФ

Американские спецслужбы инкриминируют РФ вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:04
Здоровье

На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью

Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года, сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Обновлено в 04:03
Политика

Замглавы МИД Британии ушел в отставку из-за Brexit

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер Берт ушел в отставку, чтобы проголосовать против намерения правительства делегировать парламенту полномочия контролировать процесс Brexit.
Обновлено в 19:31
Политика

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Футбол

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу

Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу в товарищеском матче - 2:1. Игра состоялась в Жироне.
Обновлено в 18:47
Экономика

Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России

В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Обновлено вчера в 22:22
Политика

Помпео потребовал от России перестать лезть в Венесуэлу

Обновлено в 11:24
Гаджеты

ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц

Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.
Обновлено в 12:41
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Политика

Госдума и Совфед не смогли договориться по закону о хостелах

Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации не пришла к согласию по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено в 10:38
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Общество

Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Футбол

Сборная Франции разгромила Исландию в отборе Евро-2020

Сборная Франции разгромила команду Исландии в отборочном этапе Евро-2020 со счетом 4:0. В составе победителей по голу забили Самюэль Умтити, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
Обновлено в 17:40
Футбол

Подольски провел поединок с легендарным сумоистом

Немецкий нападающий японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски принял участие в поединке по правилам сумо.
Обновлено в 13:07
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Китае поймали мужчину, застрелившего пять человек

Сотрудники полиции китайского автономного района Внутренняя Монголия задержали подозреваемого в убийстве пяти человек.
Обновлено в 07:33
Политика

«Оппозиционная платформа» вывела Порошенко из себя

Кандидат в президенты Юрий Бойко, по мнению Виктора Медведчука, имеет все шансы пройти во второй тур голосования и не собирается блокироваться для достижения победы ни с одним из лидирующей троицы: Порошенко, Зеленский, Тимошенко.
Обновлено в 15:10
Политика

Депутат рассказал, зачем генсек НАТО прибыл в Грузию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Он планирует провести переговоры с властями страны.
Обновлено в 04:24
Общество

Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов

Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.
Обновлено в 10:10
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Маринато Гилерме: «Мы играли на максимальных возможностях и победили»

Понимали, что должны добывать три очка и что легко не будет. Мы играли на максимальных возможностях и победили, — сказал Гилерме.
Обновлено в 13:10
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
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