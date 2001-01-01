Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное делоКоммерсантъ 06:47
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».
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с чего всё началось
В сообщении на сайте СКР сказано, что 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, мужчина передвигался на велосипеде, который он бросил и скрылся в лесополосе.Коммерсантъ06:47
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
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Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
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Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Общество
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Обновлено в 09:09
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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Обновлено в 06:29
Гаджеты
Samsung представит первую в мире 108 Мп мобильную камеру уже на следующей неделе
Где-то недалеко и Realme заявила, что уже в четвертом квартале этого года компания представит свой смартфон с 64 Мп основной камерой.
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Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Политика
Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Общество
В крупнейшем зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки
Обновлено в 06:34
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:52
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Эмма Малинина продемонстрировала плоды своих занятий спортом
Фото: публикация Эммы Малининой в Stories Кстати сказать, даже находясь на отдыхе, Эмма Малинина не перестает заниматься ежедневными тренировками и, как правило, ходит в спортзал со своей дочерью – Устиньей, которая, подражая маме, следит за совей формой.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Авто
«Европлан» ввел особые условия лизинга Kia
Например, рекомендованная стоимость автомобиля Kia Sportage — от 1489900 рублей с НДС — при оформлении (автомобиля) в лизинг в "Европлане" будет снижена на 9,5% по программе Kia Leasing и еще на 200 тыс. рублей за счет программы trade-in.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Наука
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля
Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.
Обновлено 07 августа в 10:27
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41