с чего всё началось

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

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