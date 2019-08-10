Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное делоКоммерсантъ 06:47
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».
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с чего всё началось
В сообщении на сайте СКР сказано, что 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, мужчина передвигался на велосипеде, который он бросил и скрылся в лесополосе.Коммерсантъ06:47
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