с чего всё началось

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Армия и оружие Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».

Общество Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева «Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты «Коммерсантъ» Анна Афанасьева», — указано в сообщении.

Происшествия Стрельба произошла в мечети в Норвегии Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал» Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Здоровье Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.

Политика Жители Екатеринбурга поддержали акции протеста москвичей Сегодня в Екатеринбурге в сквере на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова состоялся согласованный митинг местного штаба Навального, посвященный честным выборам в Мосгордуму.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Общество Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Футбол «Спартак» на выезде поделил очки с «Ахматом» в матче молодежных команд Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» в матче 5-го тура первенства России среди молодежных команд.

Футбол «Нижний Новгород» может уволить Черышева и все руководство клуба В «Нижнем Новгороде» может быть уволен главный тренер Дмитрий Черышев, а также руководство клуба, включая спортивного и генерального директора, утверждает «Чемпионат».

Происшествия В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Армия и оружие Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.

Футбол Гендиректор «Локомотива» прокомментировал слухи об интересе к Рибери Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию французских СМИ о возможном переходе в московский клуб бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.

Футбол Динамо — Зенит 0:1 (1-й тайм) Форвард отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи. Во время эпизода Шунин получил повреждение и вскоре покинул поле.