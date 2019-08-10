Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное делоКоммерсантъ 06:47

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».
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 на сайте СКР сказано, что 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, мужчина передвигался на велосипеде, который он бросил и скрылся в лесополосе.
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СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
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