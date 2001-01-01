с чего всё началось

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.

Наука На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Армия и оружие Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал» «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.

Футбол На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Интернет Беззвучные сообщения появились в Telegram Мессенджер Telegram ввел функцию отправки беззвучного сообщения.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Происшествия Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Политика Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.

Общество Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.

Происшествия Депутаты в Того приняли закон, ограничивающий акции протеста Согласно новому закону, протесты в стране будут запрещены на главных дорогах, в центрах городов или возле правительственных зданий.

Происшествия Франция созвала Совбез ООН по Ливии Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.

Футбол Болази отказался переходить в ЦСКА Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.

Футбол Жил Висенте — Порту 2:1 "Порту" в матче 1-го тура чемпионата Португалии проиграл "Жил Висенте" со счетом 1:2. Напомним, "Порту" - соперник "Краснодара" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.

Экономика Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.

Общество В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.

Транспорт Петербуржцам придется 17 часов ждать вылета в Испанию из Пулково Туристы из Петербурга вылетят в Испанию с 17-часовой задержкой. Рейс авиаперевозчика Vueling из Пулково в Аликанте перенесли на 17,5 часов.

Недвижимость Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма крымчан Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.