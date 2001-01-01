Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное делоКоммерсантъ 06:47
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».
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с чего всё началось
В сообщении на сайте СКР сказано, что 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, мужчина передвигался на велосипеде, который он бросил и скрылся в лесополосе.Коммерсантъ06:47
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Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве
Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено в 10:16
Наука
На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды
Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:00
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Космос
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»
Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
Обновлено в 10:16
Космос
NASA испытывает водный космический корабль на орбите
Обновлено в 02:29
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Интернет
Беззвучные сообщения появились в Telegram
Мессенджер Telegram ввел функцию отправки беззвучного сообщения.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Депутаты в Того приняли закон, ограничивающий акции протеста
Согласно новому закону, протесты в стране будут запрещены на главных дорогах, в центрах городов или возле правительственных зданий.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Футбол
Жил Висенте — Порту 2:1
"Порту" в матче 1-го тура чемпионата Португалии проиграл "Жил Висенте" со счетом 1:2. Напомним, "Порту" - соперник "Краснодара" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:01
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено в 18:11
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Петербуржцам придется 17 часов ждать вылета в Испанию из Пулково
Туристы из Петербурга вылетят в Испанию с 17-часовой задержкой. Рейс авиаперевозчика Vueling из Пулково в Аликанте перенесли на 17,5 часов.
Обновлено в 16:13
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.
Обновлено в 13:41
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Политика
Украинцы требуют сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Жители Украины потребовали от президента Владимира Зеленского сократить заработную плату главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 08:17