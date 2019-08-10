Происшествия

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное делоКоммерсантъ 06:47

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
В сообщении
 на сайте СКР сказано, что 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, мужчина передвигался на велосипеде, который он бросил и скрылся в лесополосе.
Коммерсантъ06:47

Подробнее о событии

Выяснились подробности стрельбы в бойца Росгвардии на Урале

URA.Ru06:43

СК возбудил уголовное дело после нападения на росгвардейцев в Тюмени

РБК07:50

СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени

ТАСС06:26

СК возбудил дело после ранения сотрудника Росгвардии в Тюмени

RT на русском06:53

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ06:47

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту нападения на росгвардейца

Эхо Москвы06:30

Следователи рассказали подробности нападения на росгвардейца в Тюмени

Новости Тюмени 72.ru06:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Происшествия

На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек

Обновлено в 12:58
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Общество

Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:21
Хоккей

Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
Обновлено в 13:34
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Кокорин заявил о желании играть за «Зенит» бесплатно до конца карьеры

Обновлено в 10:13
Футбол

На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша

На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Футбол

Вратарь «Динамо» Шунин получил травму

Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество

В зоопарке Бельгии родились панды-двойняшки

Обновлено в 07:08
Общество

Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Кино

Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова

Обновлено в 07:11
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Космос

Израиль случайно заселил Луну тихоходками, теперь там есть жизнь

Обновлено 07 августа в 10:22
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Спецназ США провел учения для украинских коллег

Украинские военнослужащие приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецназа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:49
Финансы

Пекин снижает налоговую нагрузку на юридических и физических лиц

В рамках общей кампании по снижению налоговой нагрузки на юридических и физических лиц власти китайской столицы снизили начисление налогов и сборов более, чем на 100 млрд юаней; при этом размер сокращенных поступлений от подоходного налога с граждан почти достиг 55 млрд юаней, сообщает 10 августа Синьхуа со ссылкой на отчет об исполнении бюджета управления финансов Пекина.
Обновлено в 13:35
Общество

Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Общество

THR: умер художник комиксов Marvel Эрни Колон

Обновлено в 11:11
Авто

Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6

Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Донбасс сегодня: офицеры ООС торгуют передовыми позициями, военные США уличили ВСУ во лжи

Обновлено в 13:07
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Стандарт школьной формы появится в России

Обновлено в 02:40
Происшествия

В результате взрыва бензовоза в Танзании погибли 60 человек

Обновлено в 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное