с чего всё началось

Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города. Ранее сообщалось, что мужчина при задержании кинул в сотрудников ведомства рюкзак и «открыл огонь из оружия».

После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело

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Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

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Общество Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве» Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.

Авто Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6 Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.