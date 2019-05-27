После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человекRT на русском 10:48

с чего всё началось

Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине. Как сообщил глава фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, нападение совершил психически больной гражданин.

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

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