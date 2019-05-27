Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человекRT на русском 10:48

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине. Как сообщил глава фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, нападение совершил психически больной гражданин.
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Владимир Владимиров
Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.
— Владимир Владимиров, российский политикТК Звезда 08:23
с чего всё началось
В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил
 в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров.
Новая газета08:08

Подробнее о событии

Нападение на «Родину»: подробности происшествия

ГТРК Ставрополье10:33

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

РИА Новости08:52

Союз журналистов России готов помочь раненым сотрудникам газеты «Родина»

ТАСС08:49

Напавший с ножом на журналистов в Ставрополе задержан

РЕН ТВ08:06

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина»

Сайт Ставрополя 1777.ru08:28

Минздрав СК: жизни раненых сотрудников газеты «Родина» ничего не угрожает

Победа 2611:23

СКР заинтересовался нападением на редакцию ставропольской газеты

Своё ТВ10:44
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Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Общество

При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном

Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком

Обновлено вчера в 13:49
Футбол

ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса

В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.
Обновлено в 09:55
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Финском заливе серфер попал под «Метеор»

Обновлено в 10:07
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика

ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Политика

Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»

По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Общество

В Малайзии умер последний самец суматранского носорога

Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.
Обновлено в 09:23
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Авто

Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq

Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»

Суд в немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, вынес приговор по делу о так называемой шариатской полиции.
Обновлено в 10:11
Политика

Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолт

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.
Обновлено вчера в 08:06
Авто

В Сети на видео показали процесс сборки двигателя V8 AMG

На просторах Сети появилось видео, где демонстрируется процесс сборки двигателя V8 AMG.
Обновлено в 09:28
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Обновлено вчера в 19:09
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Общество

В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах

В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели более 2,9 млн россиян

Аудитория или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 2,9 млн, рейтинг передачи или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории составил 4,2%. Сам финал шоу 26 апреля смотрели 3,2 млн человек, рейтинг - 4,6%.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Глава Генштаба ВС РФ встретился с японским коллегой в Москве

Обновлено в 11:14
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

СК просит арестовать водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Москве

Обновлено в 10:10
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