Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человекRT на русском 10:48
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине. Как сообщил глава фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой, нападение совершил психически больной гражданин.
Читать в источнике
Оценить108
Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.
— Владимир Владимиров, российский политикТК Звезда 08:23
с чего всё началось
В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров.Новая газета08:08
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина»
Сайт Ставрополя 1777.ru08:28
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Общество
При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Если какая-то информация покажется китайским пограничникам компрометирующей, то туристу могут отказать во въезде в страну, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева борется с раком
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса
В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.
Обновлено в 09:55
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Финском заливе серфер попал под «Метеор»
Обновлено в 10:07
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Политика
Националист Ярош угрожает Зеленскому «расправой на Крещатике»
По мнению Дмитрия Яроша (в прошлом глава "Правого сектора" – организация запрещена в России по решению суда), у Зеленского в данный момент есть перспективы для успешного президентского срока.
Обновлено в 09:44
Общество
В Малайзии умер последний самец суматранского носорога
Последний в Малайзии суматранский носорог по имени Тэм умер в заповеднике дикой природы Табин, сообщает The New Straits Times.
Обновлено в 09:23
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
Шесть вирусов, которые выбирались с учётом нанесённого ими экономического ущерба, были заключены в 10,2-дюймовый ноутбук Samsung NC10-14GB.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq
Компания Skoda поделилась подробностями о новом двухдверном пикапе на базе кроссовера Kodiaq, который ориентирован на прохождение маршрутов по самому хардкорному бездорожью.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Германии вынесли приговор по делу о «шариатской полиции»
Суд в немецком городе Вупперталь, земля Северный Рейн-Вестфалия, вынес приговор по делу о так называемой шариатской полиции.
Обновлено в 10:11
Политика
Коломойский потребовал от Зеленского объявить дефолт
Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины.
Обновлено вчера в 08:06
Авто
В Сети на видео показали процесс сборки двигателя V8 AMG
На просторах Сети появилось видео, где демонстрируется процесс сборки двигателя V8 AMG.
Обновлено в 09:28
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели более 2,9 млн россиян
Аудитория или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 2,9 млн, рейтинг передачи или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории составил 4,2%. Сам финал шоу 26 апреля смотрели 3,2 млн человек, рейтинг - 4,6%.
Обновлено в 07:59
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47