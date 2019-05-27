Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»Российская газета 08:15
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина". Ранены четыре человека, сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Instagram.
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Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.
— Владимир Владимиров, российский политикТК Звезда 08:23
с чего всё началось
В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров.Новая газета08:08
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В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина»
Сайт Ставрополя 1777.ru08:28
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На днях Кристина Орбакайте отметила день рождения. Однако ни ее матери Аллы Пугачевой, ни сыновей Никиты и Дени на празднике не было.
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Экономика
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