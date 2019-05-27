Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»Российская газета 08:15

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина". Ранены четыре человека, сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Instagram.
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Владимир Владимиров
Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.
— Владимир Владимиров, российский политикТК Звезда 08:23
с чего всё началось
В Ставрополе неизвестный мужчина напал с ножом на четырех журналистов местной газеты «Родина» партии КПРФ, его задержали, сообщил
 в инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров.
Новая газета08:08

Подробнее о событии

В КПРФ заявили, что напавший на редакцию газеты «Родина» находился в розыске

ТАСС09:38

Нападение на «Родину»: подробности происшествия

ГТРК Ставрополье10:33

Напавший с ножом на журналистов в Ставрополе задержан

РЕН ТВ08:06

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

РИА Новости08:52

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина»

Сайт Ставрополя 1777.ru08:28

Василий Балдицын: Журналисты не застрахованы от нападений

Победа 2613:11

СКР заинтересовался нападением на редакцию ставропольской газеты

Своё ТВ10:44
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Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

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Экономика

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Экономика

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Происшествия

Пассажир умер в самолете, пытаясь провезти в желудке 1,5 кг наркотиков

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Происшествия

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Обновлено в 06:45
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Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы

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Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Футбол

Доннарумма не вызван в сборную Италии на матчи отбора к Евро-2020

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
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Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Футбол

Почему Денисов ушел из «Локомотива»? Объясняет председатель совета директоров клуба

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте

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Общество

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Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин уходит в отставку

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Мэрия Екатеринбурга обнародовала список возможных площадок для храма

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Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
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Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
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Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

Обновлено в 11:31
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

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Патриарх Кирилл высказался о протестах против новых храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал протесты против строительства храмов редким явлением и пожелал, чтобы их было как можно меньше на «нашей православной земле».
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В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
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Происшествия

В польской школе произошла стрельба

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Бывший замдиректора ФК «Ростов» задержан по подозрению в мошенничестве

Донские правоохранители задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя генерального директора ФК "Ростов" Юрия Дорофеева, - пишет издание Блокнот со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Обновлено в 13:30
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