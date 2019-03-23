Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестнымиREGNUM вчера в 18:21
По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщил мэр Банкаса Мулай Гуиндо, передает Reuters. Неизвестные в одежде охотников донзо напали на деревни Огассагу и Велингара в ночь на 23 марта.
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Политика
Российских журналистов не пустили в Киев
Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Спорт
Мозер: Тарасова и Морозов здорово провели ЧМ
Обновлено в 02:57
Общество
ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Политика
Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Происшествия
На улице Хошимина на глазах у хозяина сгорел автомобиль
Обновлено в 01:31
Происшествия
Четыре человека погибли в Омске при пожаре в частном доме
Аварийное состояние печи частного дома в Омске стало причиной пожара, в котором погибли четыре человека.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Новокузнецке у детского сада нашли труп
В Новокузнецке рядом с детским садом нашли труп мужчины. В случившемся разбираются правоохранители.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц
Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Энергетика
Оптовые цены на топливо повысил «Белнефтехим»
17 марта автомобильное топливо в Белоруссии вновь подорожало на одну копейку В связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо в Белоруссии 20 марта повысились также оптовые цены на светлые нефтепродукты, сообщил белорусский портал tut.by, ссылаясь на «Белнефтехим».
Обновлено 21 марта в 08:51
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено 22 марта в 10:30
Общество
Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка
Расчет на решение материальных проблем семьи с помощью средств господдержки (например, расчет на материнский капитал) назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Басков: первый муж издевался над Началовой
Обновлено вчера в 10:44
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Миссия ОБСЕ прибыла в район КПП у Золотого
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли в район планируемого Киевом к открытию пункта пропуска у населенного пункта Золотое в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
В Сирии 21 человек госпитализирован из-за отравления ядовитым газом
По меньшей мере 21 человек был доставлен в больницу в сирийской провинции Хама с признаками отравления ядовитым газом.
Обновлено вчера в 20:47