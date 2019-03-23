Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человекаРБК вчера в 17:25
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Мулая Гуиндо, мэра города Банкасс, расположенного по близости. Нападение на деревни Огассагу и Велингара произошло в ночь на 23 марта.
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