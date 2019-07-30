с чего всё началось

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы

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