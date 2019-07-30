Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре МосквыВести.Ru 10:13
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках по факту проведения несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (части 1, 2, 3 статья 212 УК) после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, сообщается на сайте управления СК по Москве.Медиазона09:25
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