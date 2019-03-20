«Зенит» оштрафовали на 210 тысяч рублей после матча со «Спартаком»МР7.ру 08:07

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» наказали штрафами за поведение болельщиков на матче между этими командами в 20-м туре чемпионата России. «Зенит» суммарно заплатит 210 тысяч рублей. На 80 тысяч клуб оштрафован за использование фанатами пиротехники.

«Зенит» оштрафовали на 210 тысяч рублей после матча со «Спартаком»

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