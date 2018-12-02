Футбол

После матча с «Локомотивом» Реброву наложили на голову восемь швов
REGNUM
03:25

Голкиперу московского «Спартака» Артёму Реброву наложили на голову восемь швов после матча с «Локомотивом». Об этом сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, сообщает «Р-спорт».
REGNUM03:25

Подробнее о событии

Ребров: спасибо всем за переживания, со мной всё в порядке

Чемпионат02:45

Ребров - о победе над «Локо»: «Герои - вся команда»

Спорт-Экспресс07:55

Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку после игры с «Локомотивом»

Матч ТВ02:03

Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку после игры с «Локомотивом»

Sportbox.RU02:03

Михаил Вартапетов: Реброву наложили восемь швов

Советский спортвчера в 14:13

Реброву наложили восемь швов после матча с «Локомотивом»

РИА Новостивчера в 13:59

Михаил Вартапетов: «У Реброва легкое сотрясение мозга. Два дня отдыха – и он будет в порядке»

Sports.ruвчера в 13:59
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Футбол

Систему VAR начнут использовать в ЛЧ в этом сезоне в матчах плей-офф

УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с матчей 1/16 финала.
Обновлено в 07:58
Футбол

Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказал слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива».
Обновлено в 07:38
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 07:50
Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Обновлено в 07:29
Футбол

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»

Обновлено в 08:00
Футбол

Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения

Конфликт случился после поражения "Дорадос" от "Атлетико Сан-Луис" (2:3) в ответном финальном матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 07:23
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей

Обновлено в 07:44
Футбол

Женский чемпионат Европы-2021 пройдет в Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил, что Англия будет принимать чемпионат Европы среди девушек в 2021 году.
Обновлено в 07:45
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 07:55
Футбол

Турбин назначен на матч «Краснодар» — «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах финала Кубка России.
Обновлено в 07:54
Футбол

Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев

«Атлетико» не говорит о сроках восстановления. По данным Marca, игрок пропустит пару месяцев.
Обновлено в 07:55
Футбол

Букмекеры: Россия выйдет на Евро-2020 со второго места в группе

Второго декабря стали известны соперники национальной сборной России на квалификационном этапе Евро-2020: подопечные Станислава Черчесова попали в отборочную группу I, в которой сыграют против сборных Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Обновлено в 07:35
Футбол

Военное положение в регионах помешает футбольным матчам

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение.
Обновлено в 07:58
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
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