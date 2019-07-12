Футбол
После матча с «Арсеналом» в «Динамо» заведут психологаSM News вчера в 15:28
В Туле футболисты «Арсенала» и московского «Динамо» ничьей открыли первый тур чемпионата. Со счетом 1:1 завершился матч на стадионе в оружейной столице. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов остался недоволен результатом: рассчитывали на победу.
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Хохлов: «Нужно вырабатывать психологию победителя, а не один мяч забивать, а потом отбиваться»
Евро-футбол.рувчера в 15:30
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Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Обновлено 11 июля в 15:30
Общество
Мать девочки с черным родимым пятном на лице призывают убить младенца
В американском штате Флорида 35-летняя Кэрол Феннер пожаловалась журналистам издания Metro на то, что ее затравили в Интернете из-за дочери, которая родилась в марте этого года с огромным черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 00:29
Политика
Компания Johnson & Johnson проведет испытания вакцины против ВИЧ
Корпорация Johnson & Johnson планирует начать испытания своей новой вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:29
Политика
Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском
Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева заявила, что певица Ольга Бузова ни к музыке, ни к творчеству никакого отношения не имеет.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве
Обновлено в 03:50
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Путешествия
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400
В Турцию доставили новую партию деталей для российских систем С-400, самолёт с частями ЗРК приземлился на авиабазе Мюртед, сообщает Haberturk со ссылкой на турецкое Министерство обороны.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец».
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Экстрасенс Аида Мартиросян вышла замуж за иностранца
Во время участия в телепроектах Аида Мартиросян почти не афишировала события личной жизни.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Замглавы Пенсионного фонда России арестовали
Суд отправил под арест замглавы Пенсионного фонда России. Алексея Иванова обвиняют в получении взятки в 4 миллиона 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
На Украине «раскусили схему» Путина
Гарри Табах, экс-представитель Североатлантического Альянса в РФ, сообщил, что Украина смогла «раскусить схему» Владимира Путина, российского лидера.
Обновлено в 03:01
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Футбол
Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Культура
В Судаке открылся фестиваль уличного искусства «Таврида стрит-арт»
Ксения Попова расскажет подробнее. Этот куб будет выполнен в стиле реализма. У каждого из участников фестиваля стрит арта своя грань.
Обновлено в 02:39
Экономика
Прожиточный минимум Минтруд хочет повысить на 4%
Увеличить по итогам второго квартала 2019 года на 4,1% прожиточный минимум трудоспособного населения предложил Минтруд.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
Обновлено вчера в 09:02