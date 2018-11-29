Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что счастлив этому результату, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

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