Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак может быть дисквалифицирован на три матча за публичное оскорбление судей матча сине-бело-голубых против «Ахмата» (0:0). В трансляцию игры попал эпизод, когда бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра подошел к арбитрам и стал что-то эмоционально им выговаривать.

После матча с «Ахматом» Семак назвал судей козлами

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