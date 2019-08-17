Футбол
После матча с «Ахматом» Семак назвал судей козламиМР7.ру 06:43
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак может быть дисквалифицирован на три матча за публичное оскорбление судей матча сине-бело-голубых против «Ахмата» (0:0). В трансляцию игры попал эпизод, когда бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра подошел к арбитрам и стал что-то эмоционально им выговаривать.
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Семак в разговоре с ассистентами назвал «козлами» судей матча «Зенит» - «Терек»
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В соцсетях появилось видео, на котором Семак грубо высказывается в адрес судей
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