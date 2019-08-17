Футбол

После матча с «Ахматом» Семак назвал судей козламиМР7.ру 06:43

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак может быть дисквалифицирован на три матча за публичное оскорбление судей матча сине-бело-голубых против «Ахмата» (0:0). В трансляцию игры попал эпизод, когда бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра подошел к арбитрам и стал что-то эмоционально им выговаривать.
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Гендиректор «Зенита»: «Оскорблением в матче с „Ахматом“ был уровень судейства, а не эмоции Семака»

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Гендиректор «Зенита»: «Оскорблением в матче с „Ахматом“ был уровень судейства, а не эмоции команд»

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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