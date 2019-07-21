Происшествия
После матча на «Ростов-Арене» задержали восемь болельщиков «Спартака»Городской репортер 04:54
После матча «Ростов-Спартак» произошло столкновение болельщиков красно-белых и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области. В субботу, 20 июля, случился инцидент между болельщиками «Спартака» и сотрудниками Росгвардии.
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Полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом»
RT на русскомвчера в 17:02
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
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Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Происшествия
В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года
Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
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«Мстители. Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
Картина побила рекорд предыдущего лидера — «Аватара» Джеймса Кэмерона, продержавшегося 10 лет (2,78 млрд. долларов).
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В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Футбол
Зинченко плакал, когда Компани ушел из «Ман Сити»
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Western Union ограничила сумму переводов за границу
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Стало известно, сколько Кокорин и Мамаев зарабатывают в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
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На Невском активисты вывесили баннер-провокацию о полиции
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Обновлено в 04:54
Футбол
Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ
Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
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Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране
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Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
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Энергетика
Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»
Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.
Обновлено в 03:17
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На озере Телецком катер врезался в баржу
В Республике Алтай на озере катер врезался в баржу, которая была пришвартована к берегу. В результате инцидента пострадали 5 человек.
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Интернет
Эксперты предупредили о фальшивых версиях FaceApp
В сети начали распространяться поддельные версии приложения FaceApp Pro, потенциально представляющие опасность для пользователей, сообщили в пресс-службе антивирусной компании ESET.
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В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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Политика
Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
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Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
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Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
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