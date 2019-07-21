Происшествия

После матча на «Ростов-Арене» задержали восемь болельщиков «Спартака»Городской репортер 04:54

После матча «Ростов-Спартак» произошло столкновение болельщиков красно-белых и сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области. В субботу, 20 июля, случился инцидент между болельщиками «Спартака» и сотрудниками Росгвардии.
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Полиция отпустила всех фанатов «Спартака», задержанных после матча РПЛ с «Ростовом»

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Происшествия

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Происшествия

Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля

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Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

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Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
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Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.
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Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают срок за драки, получат работу в колонии.
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Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
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Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране

Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.
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Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
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В Республике Алтай на озере катер врезался в баржу, которая была пришвартована к берегу. В результате инцидента пострадали 5 человек.
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Эксперты предупредили о фальшивых версиях FaceApp

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.
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ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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