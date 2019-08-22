Футбол

После матча ФК «Чайка» возбудили уголовное делоБлокнот Ростов-на-Дону 05:33

По факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Матч состоялся 13 мая этого года в Песчанокопске.
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