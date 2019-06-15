После массовой драки в Чемодановке появится отделение полицииАргументы и Факты 08:18

с чего всё началось

В селе между жителями возник конфликт, который перерос в массовую драку Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать в селе Чемодановка вблизи Пензы отделение полиции, передает РИА Новости. Кроме того, в селе временно ограничат продажу алкоголя.

После массовой драки в Чемодановке появится отделение полиции

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