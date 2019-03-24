Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравленияГазета.Ru 12:47
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело. Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 104 человек. При этом большинство из них — дети до трех лет.
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Информация Минздрава Дагестана о состоянии госпитализированных с острой кишечной инфекцей в Хасавюрте
До завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции в Хасавюрте призываем жителей города соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.Министерство здравоохранения Республики Дагестан08:37
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