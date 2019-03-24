В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравленияГазета.Ru 12:47

До завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции в Хасавюрте призываем жителей города соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.

с чего всё началось

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело. Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 104 человек. При этом большинство из них — дети до трех лет.

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

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