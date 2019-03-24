Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравленияГазета.Ru 12:47

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело. Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией возросло до 104 человек. При этом большинство из них — дети до трех лет.
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Информация Минздрава Дагестана о состоянии госпитализированных с острой кишечной инфекцей в Хасавюрте

До завершения расследования причин вспышки острой кишечной инфекции в Хасавюрте призываем жителей города соблюдать меры предосторожности – употреблять только кипяченную или бутилированную воду, чаще мыть руки, использовать для мытья фруктов и овощей предварительно прокипяченную воду.
Министерство здравоохранения Республики Дагестан08:37

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Полиция в Дагестане возбудила уголовное дело после массового отравления в Хасавюрте

Эхо Москвы18:09

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Газета.Ru12:47

Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Хасавюрте

Говорит Москва11:20

Число пострадавших при отравлении в Дагестане увеличилось до 104 человек

РЕН ТВ09:43

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Интерфакс10:29

МВД Дагестана возбудило уголовное дело по факту массового отравления водой

Красная весна12:16

Причиной массовых отравлений в Хасавюрте могли стать скотомогильники

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