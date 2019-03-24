Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное делоКоммерсантъ 11:02
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
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с чего всё началось
Как сообщила пресс-служба ведомства на своей официальной странице в Instagram, дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».Телеканал 360°10:51
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