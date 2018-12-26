с чего всё началось

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа», — сказала Петренко. Целью проверки является вынесение объективной оценки качества предварительного следствия, проведенного по указанным делам, и оценки профессионализма следователей.

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