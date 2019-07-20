Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ 19:43
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Политика
Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета
Обновлено в 16:48
Футбол
Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов»
Футболисты тульского "Арсенала" во 2-м туре чемпионата России победили в гостях самарские "Крылья Советов" - 3:2.
Обновлено в 11:28
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
Обновлено в 17:01
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сколько раз становился крестным отцом.
Обновлено в 01:10
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Пентагон одобрил отправку военных в Саудовскую Аравию
Ранее король Саудовской Аравии выразил готовность к размещению военного контингента США в стране с целью укрепления безопасности в регионе и его стабильности, а также гарантии мира в нем.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Футбол
Ростовский СКА проиграл любительской команде и вылетел из Кубка России
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в матче 1/256 финала Кубка России в гостях проиграл любительской команде «Кубань Холдинг» (ст. Павловская), выступающей в чемпионате Краснодарского края, со счетом 2:0 и выбыл из турнира.
Обновлено в 14:12
Кино
Пьер Ришар прилетел в Ессентуки
Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир
Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Иран продемонстрировал доказательство лжи США о «сбитом» беспилотнике
Время в кадре соответствует бортовым часам летательного аппарата – он продолжает снимать американский корабль даже после заявления Трампа о том, что беспилотник сбит.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
В последний месяц жизни принцесса Диана не общалась с матерью
В последний месяц своей жизни принцесса Диана не общалась с собственной матерью.
Обновлено в 11:50
Экономика
Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов
Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
Обновлено в 14:30
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45