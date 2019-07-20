Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.

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