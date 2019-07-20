Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»
Обновлено в 00:22
Кино
«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка
Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено вчера в 16:51
Культура
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено вчера в 08:56
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Единоборства
Появилось видео, как тренер упрашивает Дадашева остановить бой
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Обновлено вчера в 23:07
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве
Обновлено вчера в 11:57
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Посольство РФ в Иране прокомментировало задержание россиян на танкере
Посольство России в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами, которые находятся на борту задержанного британского танкера Stena Impero, сообщил пресс-атташе Андрей Ганненко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»
Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".
Обновлено в 00:22
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Обновлено вчера в 16:26
Космос
Обнародованы итоги опросов о том, высаживались ли астронавты на Луне
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51