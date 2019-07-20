Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Коммерсантъвчера в 19:43

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

РБКвчера в 13:23

СБУ обыскала крупнейший металлургический завод

Телеканал 360°вчера в 16:39

Обыски провели на крупнейшем металлургическом заводе Украины

РЕН ТВвчера в 16:38

На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски

Lenta.ruвчера в 16:11

СБУ обыскала крупнейший металлургический завод Украины

Life.ruвчера в 16:09

На металлургическом комбинате «АрселорМиттал» прошли обыски

Аргументы и Фактывчера в 16:40
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Политика

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

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«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

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В Иркутской области завершили иммунизацию пострадавших от паводка

Роспотребнадзор сообщил, что иммунизация населения, пострадавшего от паводка в Иркутской области, завершена.
Обновлено вчера в 23:28
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Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
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Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
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Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон

Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
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Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
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Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
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Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено вчера в 04:23
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Появилось видео, как тренер упрашивает Дадашева остановить бой

Обновлено вчера в 17:27
Политика

Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в Каракасе

Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.
Обновлено вчера в 20:50
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Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

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В России появился новый вид туризма

Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
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«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве

Обновлено вчера в 11:57
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полёты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Посольство РФ в Иране прокомментировало задержание россиян на танкере

Посольство России в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами, которые находятся на борту задержанного британского танкера Stena Impero, сообщил пресс-атташе Андрей Ганненко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

Обновлено вчера в 07:30
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Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Теннис

Кафельникова включили в зал теннисной славы

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников включен в Зал славы тенниса.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика

Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье

Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
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Общество

Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»

Изначально планировалась поставка для сухопутных войск Германии партии из 410 машин, предназначенных для замены устаревших БМП "Мардер".
Обновлено в 00:22
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 10:12
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Ростов — Спартак 2:2

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Обнародованы итоги опросов о том, высаживались ли астронавты на Луне

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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Металлургический комбинат, крупнейшее металлургическое предприятие Украины. Комбинат находится в городе Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.
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