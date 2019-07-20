Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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Единоборства
Олейник попал в больницу после боя с Харрисом
Обновлено в 03:22
Авто
Volvo отзывает полмиллиона автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars объявила масштабный отзыв своих автомобилей по всему миру, коснувшийся около 500 000 машин.
Обновлено в 02:02
Футбол
В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН
Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Космос
Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Согдиана рассказала, что третьего ребенка будет рожать в Москве
Известная певица Согдиана рассказала поклонникам, где родит своего третьего ребенка.
Обновлено в 03:00
Политика
Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера
Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
Обновлено в 02:15
Религия
Православные празднуют явление иконы Божией Матери в Казани
Празднование явления иконы Божией Матери 21 июля началось с явления иконы в Казани в 1579 году.
Обновлено вчера в 21:40
Единоборства
Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено 19 июля в 09:37
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам всего наилучшего в связи с парламентскими выборами.
Обновлено в 02:52
Космос
Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком
Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.
Обновлено 18 июля в 09:51
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Единоборства
Боксеру Дадашеву после боя удалили часть черепа
Российский боксер Максим Дадашев получил отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 03:31
Кино
Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con
На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:45
Космос
NASA намерено открыть всему миру доступ к лунным камням
Ученые NASA планируют открыть всему миру доступ к образцам лунных камней, собранных 50 лет назад в рамках миссии «Аполлон».
Обновлено вчера в 09:18
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Кино
HBO выпустил трейлер сериала «Хранители»
Обновлено в 03:39
Единоборства
Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
«Пилот» для России: ВМТП и ТОФ создали во Владивостоке уникальный дайв-клуб
Обновлено в 00:48
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 01:27
Политика
В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду
В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10