Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски

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В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

РБКвчера в 13:23
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