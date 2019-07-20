Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ 19:43
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено 18 июля в 05:26
Музыка
Группа Metallica выступит в «Лужниках»
Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 17:31
Общество
В США из-за жары погибли шесть человек
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой
Бывшего мужа Ани Лорак застали в клубе с незнакомкой Экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу застали в объятиях эффектной брюнетки.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Подлодку «Новороссийск» покажут гостям Дня ВМФ в Севастополе
В Севастополе 28 июля начнется праздник, посвященный Дню Военно-морского флота.
Обновлено в 06:21
Футбол
Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 13:25
Авто
Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Киркорова раскритиковал пиар-менеджеров Алибасова
Дзюник верит в правдивость отравления. При этом продюсер понимает, что пиар-акция на болезни сделана из рук вон плохо.
Обновлено в 16:26
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено в 17:01
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
ДНР и ЛНР объявили о прекращении огня
Перемирие связано с выборами на Украине. Власти самопровозглашённых ДНР и ЛНР объявили о прекращении огня с полуночи воскресенья, 21 июля.
Обновлено в 06:05
Общество
Наивысший уровень опасности объявили в Японии из-за ливней
На территории нескольких районов префектуры Нагасаки в Японии был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Врач: Лопух и одуванчик спасают от аллергии
Из множества выбора специалисты выделили две травы, способные помочь аллергикам, к ним относится лопух и одуванчик.
Обновлено в 08:18
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Беспилотники хуситов атаковали базу ВВС в Саудовской Аравии
Беспилотники йеменских мятежников-хуситов атаковали базу ВВС Саудовской Аравии «Касыф-2».
Обновлено в 08:24
Здоровье
Лекобеспечение еще 19 орфанных заболеваний может быть передано на федеральный уровень
Финансирование лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих орфанных заболеваний в ближайшее время может быть переведено на федеральный уровень.
Обновлено в 17:07
Гаджеты
Apple Watch превращается в классический Apple iPod благодаря новой зарядной станции
Обновлено в 16:35
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Космос
«Гагаринский старт» космодрома Байконур модернизируют в скором времени
Реконструкция площадки номер 1 космодрома Байконур, с которой в полет отправился Юрий Гагарин, не будет консервироваться в ожидании реконструкции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 20:57
Здоровье
Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина прошла лечение в Корее
Восьмилетняя амурчанка Александра Болотина отправилась в корейскую клинику и прошла химиотерапию.
Обновлено в 20:21