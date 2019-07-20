Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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Общество
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину с коляской
Обновлено в 05:14
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 06:19
Игры
В Mordhau введут новые карты и рейтинговый режим
Скоро в игре появятся две новые карты: «Фейтория», на которой расположат город и прилегающую к нему деревушку, и замок Кастелло.
Обновлено в 05:28
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Баскетбол
Кендрик Перри покинул «Нижний Новгород»
Американский защитник Кендрик Перри, выступавший в прошлом сезоне за "Нижний Новгород", продолжит карьеру во французском клубе "Метрополитан 92", сообщает официальный сайт нижегородцев.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi
В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Политика
Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов
Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Спорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 30 млн
На чемпионате мира The International по Dota 2 будет разыграно более $ 30 млн – призовой фонд турнира превысил эту планку и продолжает расти.
Обновлено в 06:19
Футбол
Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера
Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Ковальчук поцеловала Мазаева на фестивале Вайкуле
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено 19 июля в 15:28
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Космос
В небе над Омском сфотографировали комету
По данным госкорпорации «Роскосмос», в субботу, 20 июля, с Байкону был запушен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13».
Обновлено в 00:10
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Политика
Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине
Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков. Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.
Обновлено в 06:21
Единоборства
Российскому боксеру потребовалась трепанация черепа после поединка
После поединка Дадашев потерял сознание, у него диагностировали тяжелый отек мозга.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона
На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 06:16