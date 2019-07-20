Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

На одном из крупнейших предприятий Украины «ArcelorMittal Кривой Рог» прошли обыски

Эхо Москвы06:30

СБУ обыскала крупнейший металлургический завод Украины

Life.ruвчера в 16:09

СБУ обыскала крупнейший металлургический завод

Телеканал 360°вчера в 16:39

Обыски провели на крупнейшем металлургическом заводе Украины

РЕН ТВвчера в 16:38

На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски

Lenta.ruвчера в 16:11

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Коммерсантъвчера в 19:43

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

РБКвчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Общество

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины

Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара

Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:15
Футбол

РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове

Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил женщину с коляской

Обновлено в 05:14
Транспорт

В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов

В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 06:19
Игры

В Mordhau введут новые карты и рейтинговый режим

Скоро в игре появятся две новые карты: «Фейтория», на которой расположат город и прилегающую к нему деревушку, и замок Кастелло.
Обновлено в 05:28
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Баскетбол

Кендрик Перри покинул «Нижний Новгород»

Американский защитник Кендрик Перри, выступавший в прошлом сезоне за "Нижний Новгород", продолжит карьеру во французском клубе "Метрополитан 92", сообщает официальный сайт нижегородцев.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi

В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет

Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Политика

Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов

Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Кино

В сети появился трейлер фильма об убийствах в Петербурге XIX века

Обновлено в 04:47
Спорт

Призовой фонд The International 2019 превысил $ 30 млн

На чемпионате мира The International по Dota 2 будет разыграно более $ 30 млн – призовой фонд турнира превысил эту планку и продолжает расти.
Обновлено в 06:19
Футбол

Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу

Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера

Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Ковальчук поцеловала Мазаева на фестивале Вайкуле

Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Обновлено в 06:40
Политика

Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС

Обновлено 19 июля в 15:28
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Космос

В небе над Омском сфотографировали комету

По данным госкорпорации «Роскосмос», в субботу, 20 июля, с Байкону был запушен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13».
Обновлено в 00:10
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Политика

Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине

Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков. Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.
Обновлено в 06:21
Единоборства

Российскому боксеру потребовалась трепанация черепа после поединка

После поединка Дадашев потерял сознание, у него диагностировали тяжелый отек мозга.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона

На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 06:16
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
АрселорМиттал Кривой Рог
Украинская компания
Металлургический комбинат, крупнейшее металлургическое предприятие Украины. Комбинат находится в городе Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное