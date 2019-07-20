с чего всё началось

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Происшествия В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

Футбол Ростов — Спартак 2:2 Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Единоборства Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Армия и оружие В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Космос «Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Происшествия В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.

Политика Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.

Шоу-бизнес Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.

Космос SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Авто Пользователи Сети вспомнили про необычную версию УАЗ «Головастика» На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Единоборства Боксера Дадашева ввели в кому после боя Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.

Происшествия Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе вступило в силу В свою очередь в Народной милиции ЛНР сообщили также о соблюдении бессрочного перемирия.