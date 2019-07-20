Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыскиКоммерсантъ вчера в 19:43
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом. В ходе совещания глава государства заявил, что в городе работают предприятия, которые создают проблемы для окружающей среды.
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На одном из крупнейших предприятий Украины «ArcelorMittal Кривой Рог» прошли обыски, сообщил в Facebook исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов.Коммерсантъвчера в 19:43
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Обновлено в 00:55
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В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
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В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
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Политика
Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено 19 июля в 05:21
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
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Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Обновлено вчера в 19:02
Космос
SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля
Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Обновлено 19 июля в 20:52
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
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На юго-западе Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:18
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Дерек Чисора нокаутировал Шпильку
Обновлено в 01:33
Авто
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На территории СССР был разработан автомобиль для данных манипуляций. Этой машиной был заливщик швов ДС-67А.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Единоборства
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Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.
Обновлено в 02:06
Происшествия
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Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
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В свою очередь в Народной милиции ЛНР сообщили также о соблюдении бессрочного перемирия.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу не исключил, что американский корабль сбил собственный беспилотник.
Обновлено 19 июля в 03:11