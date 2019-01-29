После избиения стюардессы пассажиром самолет экстренно сел в СочиВести.Ru 06:16

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил экстренную посадку в Сочи из-за происшествия на борту. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

с чего всё началось

В Сочи совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Россия", на борту которого пассажир накинулся с кулаками на стюардессу. Девушке потребовалась помощь врачей. Лайнер следовал из Санкт-Петербурга в турецкую Анталию.

После избиения стюардессы пассажиром самолет экстренно сел в Сочи

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