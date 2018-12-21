Происшествия

После инцидента с дронами в Гатвике задержали двух человек
Коммерсантъ
22:50

Полиция графства Сассекс задержала двух человек по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик, говорится в сообщении правоохранительный органов в Twitter.
Коммерсантъ22:50

Подробнее о событии

После инцидента с дронами в Гатвике задержали двух человек

Коммерсантъ22:50

В Великобритании задержаны подозреваемые в запуске дронов над аэропортом

Вести.Ru22:45

Задержаны подозреваемые в запуске дронов над лондонским аэропортом

Телеканал 360°22:33

Полиция задержала предполагаемых организаторов вторжения дронов в Гатвик

РБК21:53

Двух человек задержали в связи с инцидентом в аэропорту Гатвик

Интерфакс21:26

В Лондоне задержали подозреваемых в запуске дронов над аэропортом «Гатвик»

РИА Новости21:07

В Великобритании задержали двух человек из-за инцидента в аэропорту Гатвик

ТАСС21:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на газопроводе в Якутии

Обновлено в 20:51
Происшествия

Пожар на складе пиротехники в Петербурге потушен

Пожар на мебельном складе в Санкт-Петербурге, где хранилась пиротехника, полностью потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 16:47
Происшествия

В Британии освободили захваченное мигрантами в устье Темзы судно

Обновлено в 19:21
Происшествия

Мужчина залез на рождественскую ель перед Белым домом в Вашингтоне

Неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель Соединенных Штатов, которая находится в парке недалеко от Белого дома.
Обновлено в 21:22
Происшествия

В Конго разбился самолет с российским экипажем

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Москве водителя спасли из рухнувшего в реку автомобиля

На востоке Москвы автомобиль упал в реку Яуза, пробив ограждение.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Не менее 60 человек пострадали в беспорядках в Каталонии

В ходе акций протеста пострадало по меньшей мере 62 человека, из них большая часть - полицейские.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Кокорину и Мамаеву изменили статью обвинения на более тяжкую

Обвинение против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина переквалифицировано со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:55
Происшествия

В Петербурге арестовали врача по подозрению в насилии над пациентками

В Санкт-Петербурге арестовали анестезиолога-реаниматолога Армена Оганесяна, который подозревается в сексуальном насилии над тремя пациентками, находившимися под наркозом.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В результате стрельбы в центре Вены погиб один человек

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Вены, сообщил в пятницу РИА Новости представитель полиции города.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Появилось видео нападения футболистов на женщину в Рязани

В сети появилось видео избиения и ограбления женщины молодыми футболистами в Рязани. Кадры опубликовала пресс-служба УМВД России по городу.
Обновлено в 20:10
Происшествия

СБУ обнародовала одну из версий убийства советницы мэра Херсона

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк могла быть убита из-за своей позиции относительно незаконной вырубки леса в Херсонской области и разоблачения причастных к этому местных чиновников, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 15:43
Происшествия

В редакцию газеты принесли человеческую голову

Посылку обнаружили на парковке здания редакции в контейнере для льда.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Канаде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Обновлено в 21:17
Происшествия

На Партизана Германа полицейский автомобиль смяло от удара

Судя по кадрам с места происшествия, которые разместили очевидцы в группе "ДТП и ЧП СПб", у служебной машины полностью смят бампер.
Обновлено в 15:01
ещё по теме
Главное