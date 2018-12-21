Полиция графства Сассекс задержала двух человек по подозрению в причастности к запуску беспилотников, парализовавших работу лондонского аэропорта Гатвик, говорится в сообщении правоохранительный органов в Twitter.

После инцидента с дронами в Гатвике задержали двух человек

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