Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человекРИА Новости вчера в 23:43
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
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