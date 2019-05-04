Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено делоГазета.Ru 07:59
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Футбол
Олег Кононов: «Спартаку» не хватало хладнокровия в завершении атак
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после победного матча с екатеринбургским "Уралом" посетовал на неважную реализацию голевых моментов своей команды.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Авто
BMW объявила дату презентации 8 Series Gran Coupe
Немецкая компания BMW опубликовала первый тизер своего нового 8 Series Gran Coupe.
Обновлено в 06:44
Политика
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1 (2-й тайм)
Обновлено в 10:31
Происшествия
Пожар в Кургане уничтожил пять жилых домов
Пожар в Кургане ликвидировали, огонь уничтожил пять жилых домов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»
Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пуски 150 ракет из Газы за день
«С утра субботы было засечено более 150 запусков ракет по израильской территории из сектора Газа», — заявили в IDF.
Обновлено в 09:20
Политика
Сатановский указал на проблемы Украины из-за отказа от топлива РФ
Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на проблемы в атомной промышленности Украины.
Обновлено 02 мая в 02:18
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Футбол
К. Навас летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Руководству «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно предложат приобрести голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Монгольские лошади примут участие в Параде Победы в Кызыле
Накануне стало известно, что в Параде Победы 9 мая в столице Республики Тыва примут участие "военнослужащие вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа".
Обновлено в 00:27
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке
Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава
На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 09:36