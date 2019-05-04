После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено делоГазета.Ru 07:59

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

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