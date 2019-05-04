После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено делоГазета.Ru 07:59

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Политика Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам провести инаугурацию 19 мая.

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.

Политика Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга» Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Происшествия В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».

Происшествия В ДТП на Кубани погибли 5 человек Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района.

Общество На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Общество Байкеры проедут по центральным улицам Петербурга В Санкт-Петербурге 4 мая официально стартует мотосезон. Байкеры будут отмечать его открытие на Дворцовой площади.

Кино В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов» В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Назло врагам: Бритни Спирс после слухов о помешательстве снялась в новой фотосессии Сама Бритни Спирс предпочитает не говорить на эту тему, однако сегодня она разместила в Твиттере кадры из новой фотосессии.

Общество Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».

Наука Пассивное курение способствует развитию гипертонии Пассивное курение, с которым человек сталкивается на работе, коррелирует с повышением риска гипертонии на 13%.

Шоу-бизнес Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.

Происшествия Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.

Политика «Бессмертный полк» прошел в Женеве под «Катюшу» Более ста человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Женеве в субботу.

Общество Король Таиланда официально коронован Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.

Политика Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.

Шоу-бизнес Наталья Рудова намекнула на новый роман Подпись под фото гласит: «Я больше не хочу молчать, я тебя люблю». В своем микроблоге он также намекнул на возможную скорую свадьбу.

Авто Тюнингованный ВАЗ-2106 показали в Польше Польские мастера из тюнинг-ателье TRS Racing сделали из отечественного «ВАЗ-2106» настоящий спортивный автомобиль.

Политика США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2» Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.

Гаджеты Apple заплатит за обман: Реальная автономность iPhone оказалась на 51% хуже Вероятно, Apple заплатит за обман – по итогам первого квартала 2019 года компания уступила второе место на рынке смартфонов компании Huawei.

Происшествия Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.

Происшествия В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.