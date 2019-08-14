Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области. Ранее МВД региона сообщило, что девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Пропажу ребенка обнаружила мама.

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

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