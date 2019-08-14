Происшествия

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили делоРИА Новости 00:26

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области. Ранее МВД региона сообщило, что девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Пропажу ребенка обнаружила мама.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Омске установили обстоятельства гибели трехлетней девочки

Вечерний Омск. Неделя00:08

Следователи установили, что погибшая 3-летняя девочка самостоятельно пришла к выгребной яме

Om1.ruвчера в 23:47

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели юной омички в туалете

РИА ОмскИнформ00:06

Омский следком возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней Даши Циммер

Омскрегионвчера в 23:49

Стали известны подробности гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки

РИА СуперОмсквчера в 23:48

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-летней девочки

12 Канал Омсквчера в 23:59

Пропавшую в Омске 3-летнюю Дашу Циммер нашли мертвой

Новый Омсквчера в 12:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Екатеринбурге из-за тумана не смогли сесть самолеты

Из-за тумана, накрывшего Свердловскую область утром 15 августа, в Кольцово не смогли приземлиться несколько самолетов, пишет Ура.ру.
Обновлено вчера в 23:47
Здоровье

Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся

Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54
Культура

Умер Валентин Воронин, народный артист России

Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 16:06
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели

Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Авто

В Сети опубликовали фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq

Официальная премьера Skoda Kamiq GT состоится в ближайшие несколько месяцев.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено вчера в 11:22
Авто

Причины невозможности эксплуатации электромобилей в России

На территории России осуществляется разработка проекта бюджетной версии электромобиля Zetta, которая происходит при поддержке Минпромторга.
Обновлено вчера в 23:20
Кино

Кейт Бланшетт планирует завершить актерскую карьеру

Актриса Кейт Бланшетт раздумывает о завершении творческой карьеры.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Орешкин оценил выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено вчера в 13:37
Игры

Началась работа над новой игрой в серии Metro

Несмотря на анонсированную новую часть, поклонников серии ждет как минимум два сюжетных дополнения.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Культура

Погибший солист группы The Prodigy оставил многомиллионные долги

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт накопил перед смертью многочисленные долги по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено вчера в 21:54
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Театры

Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев

Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено вчера в 10:39
Здоровье

Режим ЧС из-за африканской чумы свиней введён в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал приказ о введении режима ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства

Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье

В Минздраве сообщили о росте числа россиян с синдромом Дауна

В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, а показатель на 100 тысяч населения составлял 9,6, отмечается в сборнике Минздрава за 2013 год.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31
Главное