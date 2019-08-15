Происшествия
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили делоРИА Новости 04:10
В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, сообщил областной главк Следственного комитета. Девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе накануне вечером. Пропажу ребенка обнаружила мама.
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Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 3-летней девочки
12 Канал Омсквчера в 23:59
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Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
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Пользователи соцсетей благодарят пилотов самолета А321 «Уральских авиалиний», которые успешно совершили экстренную посадку в кукурузном поле возле аэропорта Жуковский.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
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Происшествия
Пассажиры аварийно посаженного аэробуса не могут получить багаж
Пассажиры рейса Жуковский - Симферополь, совершившего вынужденную посадку при вылете из подмосковного аэропорта, вернулись в воздушную гавань, но пока не могут получить багаж.
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В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники
Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:38
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено вчера в 13:37
Хоккей
«Салават Юлаев» представил форму с флагом Башкортостана на плечах
Вчера команда провела фотосессию для сезона 2019/20 годов, где представили комплект формы с флагом Башкортостана на плечах.
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Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Пассажирка загоревшегося А-321 рассказала, как пилот спас жизни находившимся в самолете
Обновлено в 01:48
Транспорт
Минтранс разработал новую методику по установке дорожных камер
В документе говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики
Минприроды России разработало проект программы геологоразведки арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути.
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Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
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Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
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Кино
Вышел мод для The Witcher 3, заменяющий Геральта на Генри Кавилла
Энтузиасты выпустили модификацию, которая заменяет Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt на Генри Кавилла (Henry Cavill) в образе ведьмака.
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