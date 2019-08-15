В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, сообщил областной главк Следственного комитета. Девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе накануне вечером. Пропажу ребенка обнаружила мама.

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

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