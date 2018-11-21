"По факту нарушений требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть 25-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263.1 УК РФ", - сказала Н.Федорова. По ее словам, погибший прибыл в Шереметьево 20 ноября рейсом из Мадрида.

После гибели мужчины на ВПП в Шереметьево возбуждено уголовное дело

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