После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула дракаРИА Новости 16:48

Ведущий передачи "Место встречи" на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как тот произнес нацистское приветствие. В ходе программы зашла речь о национализме на Украине.

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

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