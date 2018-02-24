Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула дракаРИА Новости 16:48

Ведущий передачи "Место встречи" на телеканале НТВ Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко после того, как тот произнес нацистское приветствие. В ходе программы зашла речь о национализме на Украине.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

RT на русском16:50

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

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В отсутствие Норкина в эфире НТВ передрались из-за фашизма

Московский Комсомолец14:07

«Это был сарказм»: Лойко счел оскорбительным свое «изгнание» из эфира после фашистского приветствия

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Опять Украина: в эфире НТВ вспыхнула драка

Газета.Ru16:33

Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие

Lenta.ru16:38

Изгнанный из эфира НТВ эксперт попытался оправдаться за нацистское приветствие

ФАН13:17
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Общество

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Обновлено в 17:01
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено в 18:36
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Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно

"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Политика

В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:00
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева отмечает 70-летие.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Видео пожара внутри собора Парижской Богоматери появилось в Сети

Обновлено в 18:37
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Общество

В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц

Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено в 10:36
Общество

Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Париже пожар практически уничтожил собор Нотр-Дам де Пари

В Париже пожар практически уничтожил собор Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери).
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Женя Огурцова снялась в эротической фотосессии после скандала с мужем

Стараясь отвлечься от дурных мыслей, экс-солистка «Ранеток» устроила откровенную фотосессию.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Петербурге пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в парламент города законопроект, предусматривающий право бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках для льготных категорий граждан.
Обновлено в 16:04
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В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
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Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме

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Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Экономика

Малообеспеченных россиян могут освободить от подоходного налога

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога.
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Это наконец случилось: у портала E1.RU появилось удобное приложение для Android

Приложение E1.RU сделано в новом дизайне портала, который мы ранее презентовали.
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В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
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Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim

Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
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Вместо Зеленского на дебаты придет другой человек

Отмечается, что вместо Зеленского в студии, где будут проходить дебаты, будет присутствовать его советник Александр Данилюк.
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Частным детсадам в России заплатят за дополнительные места

Предпочтение при отборе получателей субсидий может быть отдано регионам, больше всего нуждающихся в дополнительных местах в детсадах.
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Сергей Леонидович Лойко
Американский журналист
Журналист, переводчик, писатель, фотограф.
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